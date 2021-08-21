Клопп о судействе в матче с «Бернли» (2:0): «Я не папа римский от футбола, но локти в борьбе... Нельзя забывать о защите игроков»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

«Мы все с нетерпением ждали этого. Это футбольный праздник. Сегодня никто не ушел разочарованным. В плане атмосферы сегодня исполнились все наши мечты.

Игра была тяжелой, напряженной, как и всегда против «Бернли», и новая идея о матчах без прерываний не упростила задачу.

Я люблю футбол, люблю борьбу, но мы перешли от большей защиты футболистов к идее непрерывной игры. Сегодня был серьезный тест, и мы его прошли.

Я совсем не папа римский от футбола, чтобы указывать людям, что делать, но использовать локти в борьбе... Мы прошли через все это.

Ок, теперь суть в том, чтобы игра шла непрерывно, но нельзя забывать о защите игроков. Это здравый смысл», – заявил тренер.

Матч судил .