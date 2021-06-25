Аршавин рассказал, что «Зениту» предлагали подписать Дольберга перед Евро

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная Дании по футболу Евро-2020 Каспер Дольберг Футбол

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал игру форварда датчан Каспера Дольберга в матче 1/8 финала Евро против Уэльса (4:0).

Футболист сделал дубль в этой игре.

 «Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо все складывается, поэтому он на рынке.

Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть», – сказал Аршавин.

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