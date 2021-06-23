«Мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России». Кавазашвили о вылете с Евро

Бывший вратарь сборной СССР, полуфиналист чемпионата Европы-1968 Анзор Кавазашвили прокомментировал вылет национальной команды России с по итогам группового этапа.

«Черчесов сам должен решить, уходить ему или нет. Он рыпаться не будет, если его не уберут волевым методом. Зачем ему уходить? Вспоминается история Капелло, как он не хотел уходить и ждал неустойки.

Сейчас может повториться то же самое. Скажут, что это был несчастный случай и виноваты Семенов, Зобнин, Шунин и Сафонов. Виноваты будут стрелочники, а главные виновники всего этого позора останутся.

Я не буду говорить: уходи или оставайся. Не можешь — уходи, сможешь — докажи. На сегодня я могу сказать лишь одно: мне стыдно говорить, что я футболист. Вот до чего меня довела сборная России по футболу», — сказал Кавазашвили.

Беда сборной Черчесова – игра в одном режиме. Она не умеет меняться при плохом счете