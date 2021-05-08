«Челси» может включить Абрахама в сделку по Райсу. Опорник «Вест Хэма» оценивается в 90 млн фунтов

возобновил интерес к полузащитнику .

«Синие» хотели подписать 22-летнего игрока еще при Фрэнке Лэмпарде, но нынешнему тренеру «Челси» Томасу Тухелю также интересен Райс.

«Челси» может включить в сделку нападающего , чтобы снизить сумму выплат «Вест Хэму». Опорник «молотобойцев» оценивается в 90 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также интересуется Райсом, но он сам предпочел бы трансфер в «Челси» в случае ухода из нынешнего клуба.

Статистику игрока можно найти здесь.