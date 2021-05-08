«Челси» может включить Абрахама в сделку по Райсу. Опорник «Вест Хэма» оценивается в 90 млн фунтов

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Томас Тухель Тэмми Абрахам Деклан Райс Футбол

«Челси» возобновил интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу.

«Синие» хотели подписать 22-летнего игрока еще при Фрэнке Лэмпарде, но нынешнему тренеру «Челси» Томасу Тухелю также интересен Райс.

«Челси» может включить в сделку нападающего Тэмми Абрахама, чтобы снизить сумму выплат «Вест Хэму». Опорник «молотобойцев» оценивается в 90 млн фунтов.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» также интересуется Райсом, но он сам предпочел бы трансфер в «Челси» в случае ухода из нынешнего клуба.

Статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья