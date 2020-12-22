Глава ЦСКА Орешкин заболел ковидом. Он помощник Путина

У председателя совета директоров ЦСКА Максима Орешкина выявлен коронавирус.

«К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья», – сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, ранее переболевший ковидом.

Орешкин – помощник президента РФ Владимира Путина по экономике и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ. Он был избран председателем совета директоров ЦСКА в мае прошлого года.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, сообщил РИА Новости, что Орешкин в последнее время не контактировал с президентом: «Нет, прямых контактов у них не было».

Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х