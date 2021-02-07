Трент потерял мяч 45 раз при 128 касаниях в матче с «Лестером». У него худший процент потерь среди игроков лиг топ-5

Защитник «Ливерпуля» обновил рекорд по потерям мяча в матче против «Лестера» (1:3).

В прошлом месяце футболист потерял мяч 39 раз в игре против «Саутгемптона» (0:1), что стало рекордом этого сезона для игрока за матч.

Против «Лестера» 22-летний англичанин совершил 45 потерь при 128 касаниях мяча, сообщает Daily Mirror.

Процент потерь Трента в этой игре составил 35,2. Это худший показатель среди игроков лиг топ-5.

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