Трент потерял мяч 45 раз при 128 касаниях в матче с «Лестером». У него худший процент потерь среди игроков лиг топ-5

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд обновил рекорд по потерям мяча в матче АПЛ против «Лестера» (1:3).
В прошлом месяце футболист потерял мяч 39 раз в игре против «Саутгемптона» (0:1), что стало рекордом этого сезона для игрока за матч.
Против «Лестера» 22-летний англичанин совершил 45 потерь при 128 касаниях мяча, сообщает Daily Mirror.
Процент потерь Трента в этой игре составил 35,2. Это худший показатель среди игроков лиг топ-5.
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