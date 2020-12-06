Директор «Тамбова» о долгах: «Миллионов 160–170 набежало»

Спортивный директор «Тамбова» рассказал о ситуации с долгами в клубе.

— Не так давно долги клуба составляли 140 миллионов рублей. Сейчас больше?

— Конечно. Месяц прибавился, миллионов 160–170 набежало. В этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю.

Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены, — сказал Худяков.

После 19 туров с 13 очками замыкает таблицу .