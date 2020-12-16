В Okko Спорт сообщили о готовности участвовать в тендере на показ РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович-младший рассказал, что сервис Okko Спорт готов вступить в борьбу за права на показ матчей РПЛ.

«РПЛ – отдельная история. У этой лиги никогда не было официального тендера на телеправа. Конечно, нам это интересно. Просто вопрос не в Оkko, а в РПЛ. Мы готовы. Ждем, когда РПЛ повзрослеет и придет к зрелому подходу к продаже прав.

Могу сказать от лица Okko Спорт, что, если РПЛ готова к честному тендеру, у нас есть все ресурсы. Не только технические, но и человеческие. У нас работают люди, которые непосредственно вовлечены в процесс создания спортивного продукта.

Мы готовы не только покупать права и показывать, но и совершенствовать предложение. Опыт работы с английской Премьер-лигой позволяет сказать, что мы можем улучшить не только качество картинки, но и сам процесс организации.

Надеемся, что в следующем цикле прав на трансляцию , которые заканчиваются в сезоне-2021/2022, лига захочет провести настоящий тендер», – сказал Гершкович.