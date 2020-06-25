«Юве» ведет переговоры с уволенным Сарри о расторжении контракта. Тренер получал 5,5 млн евро в год

начал переговоры о расторжении контракта со своим бывшим главным тренером , который был уволен в августе после вылета туринцев в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с «Лионом».

Пока стороны не могут согласовать сумму компенсации для 61-летнего специалиста, сообщает журналист Николо Скира.

Соглашение Сарри с «Юве» по-прежнему действует до лета 2022 года. Тренер зарабатывал в клубе 5,5 млн евро за сезон.

По данным источника, вопреки слухам Сарри не ведет переговоры с «Фиорентиной».

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