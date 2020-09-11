Суарес стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных матчах, обойдя Месси и Роналдо

Теги Атлетико Лионель Месси Роналдо Ла Лига сборная Эквадора по футболу Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес рекорды Харед Борхетти квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Футбол

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оформил дубль с пенальти в матче квалификации ЧМ-2022 с Эквадором (2:4).

Эти голы стали для игрока «Атлетико» 39-м и 40-м за сборную в официальных матчах.

Суарес вышел на первое место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных, обогнав аргентинца Лионеля Месси и бразильца Роналдо, у которых по 39 голов.

Также Суарес стал лучшим бомбардиром отборочных турниров к ЧМ среди игроков сборных Южной Америки – у уругвайца 24 гола, по этому показателю он обошел мексиканца Хареда Борхетти (23) и Месси (22).

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья