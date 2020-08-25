Пеп о 3:1 с «Вулверхэмптоном»: «Иногда «Ман Сити» быстро входит в сезон, иногда – нет. Все сыграли замечательно»

Главный тренер подвел итоги матча 2-го тура с (3:1).

«Это было хорошее выступление. Мы знаем, что этого сложно добиться. Игра получилась хорошей.

Всегда непросто быстро войти в сезон. Иногда начальный отрезок удается, иногда требуется больше времени, чтобы набрать кондиции, но сейчас мы успешно начали.

сыграл очень хорошо: забил гол, отлично провел вторую половину. Мы устали, но в целом сыграли хорошо.

Учитывая ситуацию, в которой мы сейчас, учитывая происходящее на протяжении последних двух недель, я допускаю, что иногда нам придется помучиться, но в целом мы контролировали игру.

Все сыграли замечательно и были готовы. Но это лишь одна игра», – сказал Гвардиола Sky Sports.

«Ман Сити» победил «Вулверхэмптон» (3:1) в первом матче сезона благодаря голам де Брюйне, Фодена и Жезуса