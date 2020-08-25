Погребняк о голе Дзюбы: «С ВАР это офсайд. Без ВАР я бы засчитал»

Бывший нападающий и оценил матч команд в 8-м туре (1:1).

– Справедлив ли результат матча?

– Да. «Урал» был хорош, заряжен. До игры интуитивно предполагал, что «Урал» возьмет очки. Так и произошло. Ничейный матч.

Если бы петербуржцы забили второй гол, когда один на один выходил Мостовой, все могло сложиться иначе. Но Мостовой свой момент не реализовал, я до последнего верил в «Урал» и оказался прав.

– Что скажете о «Зените»?

– «Зенит» провел не самый свой лучший матч. Почему? В Екатеринбурге всем непросто. Футбол непредсказуем, «Урал» мог победить, но в целом результат закономерен.

– Ваше мнение о голе Дзюбы? Было ли положение «вне игры», на ваш взгляд?

– По-моему, это офсайд. ВАР – отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног.

Скажу так: если бы ВАР не было, я бы этот гол засчитал, но с ВАР это, конечно, офсайд, – заявил Погребняк.

Гол Дзюбы – вопрос миллиметров. Вы видите тут офсайд или правильную позицию?