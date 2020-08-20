Илья Геркус: «Извинения «Локо» мне не нужны. За жесты Кикнадзе пусть извинятся»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал отказ суда удовлетворить иск клуба о взыскании с него 144 миллионов 663 тысяч 966 рублей.
«Дата появления иска – попытка не только нанести мне материальный ущерб, но и моральный. Иск совпал с моей подачей документов на пост президента РПЛ. Прямое препятствие развитию моей карьеры.
Судя по всему, истец пытается свести со мной какие-то счеты. Есть ощущение, что сейчас истец пытается реабилитироваться за результаты, по которым его сейчас оценивает общественность.
Со мной тепло попрощались, проводили – все тихо, спокойно. Мне выплатили шесть окладов. Утвердили отчеты, сдали все в налоговую.
Спустя год возникла бумага, где был придуман какой-то консультант. Иного смысла, кроме нанесения мне репутационного ущерба, не вижу», – сказал Геркус.
«Как минимум я хочу компенсировать судебные издержки. Как максимум – рассмотрю возможность компенсации морального вреда. Но это зависит от многих факторов, подаст ли истец апелляцию.
Просить извинения? Да какие извинения, там такое количество людей обижено топ-менеджментом «Локомотива», болельщики обижены, так что я точно в этом списке последним стою.
Пусть сначала перед ними извинятся за те жесты, которые Кикнадзе показывал, а то извинений я так и не услышал. Они этих людей обижают, а я-то чего – я потерплю, мне не нужно ничего», – добавил Илья.
Илья Геркус: «Локомотив» пытался заблокировать мое выдвижение на пост президента РПЛ»