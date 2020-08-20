Игорь Рабинер: «Кикнадзе – лузер, обреченный проигрывать на всех фронтах. Поздравляю Геркуса»

Журналист Игорь Рабинер высказался после того, как экс-гендиректор «Локомотива» выиграл суд у московского клуба.

«Поздравляю Илью Геркуса с победой в суде над .

Умышленно не говорю: «Над «Локомотивом», потому что Геркус, один из соавторов золота Юрия Семина в 2018 году, имеет к «Локомотиву» гораздо больше отношения, чем Кикнадзе – лузер, обреченный проигрывать на всех фронтах», – написал Рабинер.

Сегодня суд отклонил иск «Локомотива» к Геркусу. Московский клуб хотел взыскать с менеджера 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей.

Напомним, Геркус был генеральным директором «Локомотива» с 2016 по 2018 год.

Заседание суда, на котором Геркус стал Геркулесом, а «Локомотив» привез чемодан документов