Переговоры «Локо» и «Порту» о трансфере Тикиньо в продвинутой стадии. Стороны близки к договоренности

Нападающий «Порту» близок к переходу в .

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, сообщает A Bola. Для достижения договоренности о трансфере бразильца осталось уладить незначительные детали.

Сумма сделки составит 10-12 млн евро. Сообщалось, что португальцы хотели получить 15 млн за 29-летнего игрока, но железнодорожники отказались столько платить.

Тикиньо в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром – он забил 19 мячей во всех турнирах. Его статистика – здесь.