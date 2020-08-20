Переговоры «Локо» и «Порту» о трансфере Тикиньо в продвинутой стадии. Стороны близки к договоренности

Теги Локомотив высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия возможные трансферы Тикиньо Соарес Футбол

Нападающий «Порту» Тикиньо Соарес близок к переходу в «Локомотив».

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии, сообщает A Bola. Для достижения договоренности о трансфере бразильца осталось уладить незначительные детали.

Сумма сделки составит 10-12 млн евро. Сообщалось, что португальцы хотели получить 15 млн за 29-летнего игрока, но железнодорожники отказались столько платить.

Тикиньо в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Порту» – он забил 19 мячей во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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