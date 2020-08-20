Вернер об АПЛ: «Здесь все иначе. Я играл против трех больших защитников, такого нет в Германии!»

Нападающий «Челси» поделился мыслями после дебюта за лондонский клуб в матче 1-го тура против (3:1).

«Как все мне и говорили, футбол в Премьер-лиге – это что-то иное.

Это был сложный матч. До того как счет стал 1:1, мы играли не очень хорошо. После этого стало лучше. Рис Джеймс забил невероятный гол, который вернул нас в игру, а его угловой решил исход матча. Мы очень рады, что победили. Надеюсь, будем выигрывать как можно чаще.

Я играл против трех больших защитников, такого нет в Германии!

Игра полностью отличается. В некоторых ситуациях у нас было больше пространство, можно было делать забегания, что нам удавалось после того, как в первом тайме мы вышли вперед.

Потом ты выходишь из раздевалки на второй тайм, и игра полностью меняется. Все было иначе. «Брайтон» был очень хорош и доставил нам массу проблем.

Может, во втором матче я забью. Будет сложнее, потому что мы сыграем с «Ливерпулем», но я попытаюсь. Выложусь на максимум. Сейчас я рад тому, что заработал пенальти для своей команды», – сказал Вернер.

«Челси» примет «Ливерпуль» 20 сентября. Начало матча – в 18:30 по московскому времени.

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