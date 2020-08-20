Главный тренер подвел итоги матча 7-го тура с «Локомотивом» (0:0).

– Беспокоит ли малое количество забитых мячей?

– Нет, не беспокоит. Меня беспокоило бы, если бы моментов вообще не было. Меня беспокоила только одна игра – с «Динамо», где мы создали полтора момента.

Сегодня мы создали много моментов против команды, которая играет в Лиге чемпионов, на секундочку. У них было десять человек за линией мяча, было тяжело.

Если так будем играть, то результат придет, – отметил Карпин в эфире канала «Матч Премьер».

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