Николич о 0:0 с «Ростовом»: «Локо» атаковал последние 30 минут. Не хватает уверенности»

Главный тренер подвел итоги матча 7-го тура с (0:0).

– Последние 30 минут мы проводили атаки и контратаки. Не хватает уверенности, нужно качественно играть в 1-2 касания.

– Стоило ли выпустить Крыховяка пораньше?

– Не знаю, может, чуть раньше, может, чуть позже. Он принес на поле энергию, но, к сожалению, не получилось забить.

– Не настораживает физическая форма команды перед Лигой чемпионов?

– Мы будем через шесть дней играть против «Тамбова», потом ЦСКА, потом «Химки». До Лиги чемпионов будет много матчей. Сейчас готовимся к «Тамбову», – сказал Николич в эфире канала «Матч Премьер».

«Локомотив» нанес один удар в створ в игре с «Ростовом». Во втором тайме – 0