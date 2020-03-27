«Ювентус» и «Интер» хотят подписать Марсело, но не могут позволить себе его зарплату

Защитник «Реала» Марсело интересен и .

По данным As, итальянские клубы хотели бы пригласить 32-летнего бразильца, но не могут позволить себе его зарплату. Он получает 8 млн евро в год чистыми.

Сообщается, что готов выслушать предложения от других клубов, поскольку чувствует, что место в стартовом составе ему не гарантировано.

По информации источника, из-за высокой зарплаты латиноамериканца вероятность его ухода в другой клуб низка.

Срок действующего контракта между Марсело и «Реалом» истекает летом 2022 года.