«Ювентус» и «Интер» хотят подписать Марсело, но не могут позволить себе его зарплату

Защитник «Реала» Марсело интересен «Ювентусу» и «Интеру».
По данным As, итальянские клубы хотели бы пригласить 32-летнего бразильца, но не могут позволить себе его зарплату. Он получает 8 млн евро в год чистыми.
Сообщается, что Марсело готов выслушать предложения от других клубов, поскольку чувствует, что место в стартовом составе «Реала» ему не гарантировано.
По информации источника, из-за высокой зарплаты латиноамериканца вероятность его ухода в другой клуб низка.
Срок действующего контракта между Марсело и «Реалом» истекает летом 2022 года.