🎥Sports.ru открывает вакансию видеоредактора соцсетей

Если вы обожаете спорт и хотите делать его лучше вместе с нами, есть отличная новость – мы открываем вакансию видеоредактора социальных сетей Sports.ru!

Что нужно будет делать: делать наши соцсети мощнее каждый день, придумывать, искать и монтировать вирусные видео, предлагать новые форматы, а еще быстро учиться и расти вместе с компанией.

Вам точно стоит написать нам если:

– Умеете не только монтировать, но и готовы генерировать шикарные идеи для виральных роликов;

– вы кайфуете от нешаблонного решения задач;

– вы уверены в своем чувстве юмора;

– горите от желания интересно рассказывать о спорте;

– отлично владеете русским языком и понимаете английский;

– у вас есть быстрый компьютер и неограниченный бесперебойный доступ в интернет.

Что есть у нас:

– возможность транслировать свои идеи на совокупную аудиторию почти 10 млн человек;

– классная бодрая команда;

– возможность роста внутри компании;

– возможность удаленной работы;

– индивидуальный график;

– зарплата.

Так, супер, я очень хочу попасть на Sports.ru! А что нужно сделать?

1. Написать на video@sports.ru с темой «Видеоредактор соцсетей»;

2. Рассказать о себе, почему мы должны взять именно вас, приложить портфолио (обязательно);

3. Выполнить тестовое задание (оно чуть ниже);

4. Дождаться рецензии на тестовое задание;

5. Бинго, вы идеальны!

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ👇

1. Придумайте и смонтируйте короткий (до 30 секунд) смешной ролик о гипотетическом переходе Лео Месси в «Манчестер Сити», который, как вам кажется, наберет миллион лайков и шеров в соцсетях. Есть правило – использовать фрагменты официальных матчей нельзя.

2. Придумайте и смонтируйте минутный квадратный видос для инстаграма на тему, которая вам кажется увлекательной и кликабельной. Это может быть подборка смешных причесок футболистов, дайджест главных новостей недели, история одного трансфера – словом, буквально все, что вам покажется виральным. Тут мы тоже не можем использовать фрагменты официальных матчей.

3. Срок выполнения тестового задания – три дня с момента получения.