Гринвуд признал, что вдыхал веселящий газ: «Я буду учиться на этих уроках»

Нападающий стал участником еще одного скандала.

7 сентября его и хавбека «Манчестер Сити» Фила Фодена отстранили от после того, как они привели девушек в отель, нарушив карантин.

Сегодня же The Sun опубликовал фото и видео, на которых видно, как Гринвуд вдыхает веселящий газ. Отмечается, что снимки сделаны перед дебютом футболиста за сборную Англии.

«Теперь я знаю о рисках, которые связаны с веселящим газом.

Признаю, что даже желание попробовать его – это большая ошибка с моей стороны. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру.

Хоть мне всего 18 лет, я полностью осознаю, что у меня есть привилегии и обязанности, но на этой неделе я также узнал, что меня будут судить по более высоким стандартам из-за того, что я футболист. Я должен уважать это в будущем.

Я буду учиться на этих уроках, и я полон решимости отплатить за веру моих тренеров в меня», – сказал Гринвуд.