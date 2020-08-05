Жано о разрыве контракта с «Ротором»: «Дело не в деньгах. Уже были проблемы с коленом, когда приехал в Грузию»

Полузащитник Жано Ананидзе прокомментировал расторжение контракта с «Ротором» по соглашению сторон без дополнительных выплат.

«Когда я приехал из Кипра в Грузию, у меня уже были проблемы с коленом. Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться реабилитацией. Я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться.

Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с «Ротором». Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую.

Я очень хочу играть в футбол! Сборная Грузии осенью должна была начать выступление в Лиге наций, и я верил, что смогу набрать форму к сентябрю и быть полезным на поле и «Ротору», и национальной команде.

У меня было одно условие: если буду готов на все 100%, то я пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт. Дело не в деньгах. Мне знакома . Здесь происходило мое становление как футболиста, и я очень хотел вернуться.

В августе у команды был довольно плотный график, и я, посоветовавшись с тренерским штабом и руководством, отправился в Москву, чтобы заниматься индивидуально с личным тренером, с которым я работал, когда еще играл за «Спартак», потому что в таких условий мне бы никто не создал.

Мне пошли навстречу. Мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, то я приеду и начну тренироваться в общей группе. Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы. Колено до сих пор меня беспокоит, и, возможно, мне предстоит операция.

Я принял решение расторгнуть контракт. Я благодарен руководству и тренерскому штабу за шанс, который мне предоставили, но, к сожалению, я не смог помочь команде.

Скажу, что такую мощную поддержку, как у «Ротора», я видел только у 4–5 клубов в стране. Это невероятно! Очень хотелось поиграть при таких трибунах, но не сложилось», – сказал Ананидзе.