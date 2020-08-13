Sports.ru открывает две вакансии: старшего и младшего финансовых менеджеров 💼

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ.

Финансы у нас – это единый бизнес-партнер для всех команд. Вы сможете работать с бюджетами всех медиа-проектов группы (Sports.ru, Tribuna.com, Betting Insider), участвовать в построении бизнес-моделей новых направлений и помогать нашим проектам питчить инвесторов.

Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию старшего финансового менеджера.

В ваши задачи будет входить:

– Курирование всех участников: есть РСБУ и МСФО, бюджетирование, управленческий учет, казначейство, налоги и юридические вопросы – процессов много, на всех этих участках есть ответственные, но где-то нужен супервайзинг и лидирование изменений, а где-то кросс-синхронизация;

– Работа над изменением корпоративной структуры группы через понимание потоков, оценку экономики и налогов – нормы регулирования динамичны, нужно адаптировать корпоративное наследство под актуальные нужды;

– Согласование договоров – выручка, расходы, договоры разработки и подряда, конкурсы и спецпроекты, лицензионные соглашения – все они требуют правильного и своевременного оформления в коммерческой части;

– Вместе с главным бухгалтером (который операционно ведет казначейство) работать по комплаенс запросам банков, планировать размещение выручки и денежные потоки;

– Проектная и аналитическая работа – вместе с менеджером по управленке подготовить драфт записки акционерам по итогам года или самостоятельно сопровождать процесс внедрения CRM;

От вас:

– Вы имели опыт работы в аудите BIG-4 от 2-3 лет и 2+ года in-house опыта в крупной компании;

– Самостоятельно участвовали в подготовке готовых бюджетов и план-факт анализе;

– Делали МСФО отчетность и способны сопровождать ее подготовку

– Хороший английский – сможете позвонить в иностранный банк, пообщаться, вести переписку, читать статьи и делать обзоры;

– Работа в 1С, Excel, g-docs.

***

Также мы открываем вакансию младшего финансового менеджера.

В ваши задачи будет входить:

В первый год нужно будет делать базовые задачи на стыке подготовки управленческой отчетности и казначейства:

– Регулярный драфт реестра платежей на основании поступающих счетов;

– Самостоятельная подготовка управленческой отчетности для небольших проектов и выполнение части работ для формирования отчетности крупных проектов;

– Сверка базы CRM и файлов управленческого учета;

– Аналитическая работа и помощь в обработке объемной информации. Например, резюме по финансовым показателям из публичных отчетностей интересных нам проектов на рынке;

От вас:

– вы недавний выпускник сильного вуза с профилем в экономике, или учитесь в магистратуре с возможностью работать фулл-тайм (или почти фулл-тайм);

– же стажировались в BIG-4 или крупной компании, участвовали в кейс-чемпионатах или отдельных проектах, т.е. имеете понятное доказательство проактивной жизненной позиции в плане карьеры;

– хороший английский – вы можете читать и делать обзоры по иностранным источникам;

– работа в 1С, Excel, g-docs.

Если вы заинтересовались одной из вакансий, отправьте письмо на jobs@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас. В теме письма обязательно укажите название вакансии.