Жозе Моуринью: «Месси может перейти только в клуб, не уважающий финансовый фэйр-плей»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, готов ли клуб подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

– Хотели бы вы пригласить Лионеля Месси?

– Нет, не в «Тоттенхэм». Разве что в команду мечты.

В «Тоттенхэме» с уважением относятся к финансовому фэйр-плей. А он может перейти только в команду, которая финансовый фэйр-плей не уважает.

Так что это точно не про «Тоттенхэм», – сказал Моуринью.

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