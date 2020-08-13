Хавбек «Ромы» Перотти отказал «Спартаку». Агента не устроили условия сделки

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Полузащитник «Ромы» Диего Перотти отказался от перехода в «Спартак».

По данным «Матч ТВ», агент Габриэле Джуффрида, представляющий интересы футболиста, отклонил предложение российского клуба.

У хавбека также было предложение от «Фенербахче», однако сам футболист ожидал действий от московского клуба. Но условия «Спартака» не устроили агента Перотти.

В минувшем сезоне 32-летний аргентинец провел 26 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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