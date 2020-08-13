Хавбек «Ромы» Перотти отказал «Спартаку». Агента не устроили условия сделки

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти отказался от перехода в «Спартак».
По данным «Матч ТВ», агент Габриэле Джуффрида, представляющий интересы футболиста, отклонил предложение российского клуба.
У хавбека также было предложение от «Фенербахче», однако сам футболист ожидал действий от московского клуба. Но условия «Спартака» не устроили агента Перотти.
В минувшем сезоне 32-летний аргентинец провел 26 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.