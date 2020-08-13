Дзанетти о том, мог ли «Интер» подписать Месси: «Нет. Надо соблюдать правила ФФП»

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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о том, могли ли «нерадзурри» подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Нет. Мы находимся в том финансовом состоянии, где нужно сначала продать, а только затем приобретать. Есть правила ФФП, которые мы должны соблюдать, и это очень важно. Такова философия клуба.

Месси хорошо играет где угодно. Если он остается в «Барселоне», у него остаются те же обязанности и давление, а играть в большом клубе никогда не бывает легко. Деньги вторичны. Когда идет разговор о семье, детях, это деликатная и очень важная вещь, против которой нельзя пойти», – сказал Дзанетти.

Ранее сообщалось, что миланский клуб серьезно заинтересован в подписании аргентинского нападающего.

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