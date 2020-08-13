Sports.ru проведет инстаграм-эфир про буллинг в школе и спортсменов, его переживших. Начало – в 20:00 по Москве

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Во вторник, 8 сентября, в 20:00 по московскому времени в инстаграме Sports.ru состоится прямой эфир, посвященный теме школьного буллинга.

Руководитель отдела Бокса/ММА Sports.ru Алексей Сафонов расскажет о спортсменах, которые подвергались буллингу, а также тех, кто пытается бороться с этой проблемой.

Помимо Алексея Сафонова, в эфире примет участие руководитель программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи благотворительной организации «Детские деревни – SOS» в Псковской области Алина Чернова. Она расскажет про то, сколько школьников подвергается буллингу и как его распознать.

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