Черчесов о победе над Сербией: «Мы недостаточно довольны»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре команды в матче с Сербией (3:1) в рамках Лиги наций.

– Мы недостаточно довольны, потому что в некоторых простых ситуациях теряли мяч, что непозволительно. Мы давно не играли, почти год, и требовать синхронных действий неправильно. С другой стороны, есть моменты, которые надо срочно исправлять.

– Перебегали сербов?

– Во-первых, футбол – вид спорт, где надо двигаться, чтобы иметь преимущество. С другой стороны, мы не готовились к трем центральным защитникам, поэтому первый тайм недостаточно хорошим получился.

По ходу игры перестраивались, готовились к четырем защитникам. Но Жирков и Ионов быстро уловили свои задания, провели изменения еще в перерыве, и во втором тайме была более качественная игра.

– Что скажете об игре без поддержки?

– У нас такого опыта еще не было. Когда вышел на игру, тишина была непонятная, было не по себе. Болельщиков не было на стадионе, но они находились у экранов телевизоров. И, наверное, было видно как хотим их порадовать, – сказал Черчесов.

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