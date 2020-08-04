Женская и мужская сборные Бразилии будут получать равные выплаты

Футболисты женской и мужской сборных Бразилии будут получать равные выплаты, сообщили в местной федерации футбола (CBF).

Мужчины и женщины будут получать одинаковые призовые, а также равные ежедневные выплаты в период сборов и проведения международных матчей.

«Различий по половому признаку больше не будет, так как федерация одинаково относится к мужчинам и женщинам», – заявил президент CBF Рожерио Кабокло.

Ранее на равную оплату для мужчин и женщин перешли футбольные федерации Австралии, Норвегии и Новой Зеландии.

Мужская сборная Бразилии 5 раз становилась чемпионом мира. Женская команда завоевала серебряные медали на ЧМ-2007, а в 1999 году стала третьей.