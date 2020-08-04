Беппе Маротта: «Погба – лучшая сделка в карьере. «Юве» получил его бесплатно и продал обратно в «МЮ» за 100 млн евро»

Генеральный директор рассказал о своей лучшей сделке в карьере.

«Директор пытается привлечь игроков за небольшую цену и продать их с существенной прибылью.

Идеальным примером этого является лучшая, на мой взгляд, сделка в моей карьере: Погба. Как ни странно, мы получили его бесплатно и продали в тот же клуб за 100 млн евро», – сказал функционер.

Погба перешел в из в 2012 году. В 2016 году он вернулся в английский клуб.

Маротта работал в «Ювентусе» с 2010 по 2018 год.