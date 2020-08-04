«Аль-Наср» предложил Озилу 20 млн долларов за сезон: «Мы сделаем вас новым принцем Саудовской Аравии»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Fanatik, «Аль-Наср» предлагает 31-летнему немцу контракт с зарплатой 20 миллионов долларов за сезон (около 16,71 млн евро – прим. Sports.ru).
Отмечается, что руководство саудовцев уже связалось с окружением игрока и хочет заключить предварительное соглашение на следующий год, если не получится осуществить трансфер в этом году.
«Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает слова руководства Fanatik.
В настоящий момент хавбек получает в «Арсенале» около 20,42 млн евро за сезон.
Напомним, что летом 2021 года Озил станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Арсеналом».