«Аль-Наср» предложил Озилу 20 млн долларов за сезон: «Мы сделаем вас новым принцем Саудовской Аравии»

Полузащитник может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Fanatik, предлагает 31-летнему немцу контракт с зарплатой 20 миллионов долларов за сезон (около 16,71 млн евро – прим. Sports.ru).

Отмечается, что руководство саудовцев уже связалось с окружением игрока и хочет заключить предварительное соглашение на следующий год, если не получится осуществить трансфер в этом году.

«Мы хотим сделать вас новым принцем Саудовской Аравии и пожертвуем всем для этого», – передает слова руководства Fanatik.

В настоящий момент хавбек получает в «Арсенале» около 20,42 млн евро за сезон.

Напомним, что летом 2021 года Озил станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «Арсеналом».