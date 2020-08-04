Дзюба о низкой результативности: «Немножко батарейка подсела. Ничего страшного, злее будем»

Капитан сборной России и высказался о снизившейся результативности в начале сезона-2020/21.

– Пока не очень много голов и передач (1 гол и 1 голевой пас в 5 матчах – прим. Sports.ru) в новом сезоне. С чем это связано? Тяжело входишь, сам что видишь?

– Ну график очень плотный, очень много игр подряд. Психологически прежде всего немножко не хватает эмоций, немножко батарейка подсела. Тут это очевидно, понятно.

Ну ничего страшного, вся борьба впереди. Главное, чтобы команда высоко стояла. Все очень быстро случилось, и игры, и победы тут же, и тут же не было отдыха – это все наложило свой отпечаток.

Ничего страшного, сильнее и злее будем, – сказал Дзюба.