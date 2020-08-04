Ван Дейк о поражении от «Арсенала»: «Мы проиграли по пенальти в прошлом году, а потом выиграли АПЛ. Не нужно паниковать»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался после поражения от «Арсенала» (1:1, по пенальти – 4:5) в матче за .

«Мы хорошо играли, доминировали, оказывали давление на них и создали много моментов. А серия пенальти – это лотерея, в ней может произойти все.

Мы расстроены, но нужно двигаться дальше. В прошлом году мы тоже проиграли по пенальти, а потом выиграли чемпионат, так что не нужно паниковать. Но, конечно, мы хотели победить», – сказал ван Дейк.

«Арсенал» выхватил Суперкубок у «Ливерпуля»: у Артеты два максимально быстрых трофея, у Клоппа – абсолютно синхронные поражения