Кавани отказался от перехода в «Ювентус» из-за привязанности к «Наполи»

Бывший нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отказался от перехода в «Ювентус».
Несколько недель назад представители туринского клуба связались с форвардом, однако получили отказ. Кавани мотивировал его сильной привязанностью к «Наполи», сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.
Отмечается, что форвард не хотел терять любовь фанатов неаполитанского клуба.
Срок действующего контракта уругвайца с «ПСЖ» истек 30 июня. Кавани играл за «Наполи» с 2010 по 2013 год, забив 104 гола в 138 матчах.
Со статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.