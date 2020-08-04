Кавани отказался от перехода в «Ювентус» из-за привязанности к «Наполи»

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Бывший нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отказался от перехода в «Ювентус».

Несколько недель назад представители туринского клуба связались с форвардом, однако получили отказ. Кавани мотивировал его сильной привязанностью к «Наполи», сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.

Отмечается, что форвард не хотел терять любовь фанатов неаполитанского клуба.

Срок действующего контракта уругвайца с «ПСЖ» истек 30 июня. Кавани играл за «Наполи» с 2010 по 2013 год, забив 104 гола в 138 матчах.

Со статистикой 33-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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