Владелец клуба МЛС из Юты извинился за слова об отмене матчей из-за выстрелов в темнокожего: «Игроки действовали во имя великой цели»

Владелец клуба МЛС «Реал Солт Лейк» Делл Лой Хансен извинился за свои слова о решении команды не участвовать в матче с «Лос-Анджелесом» в знак протеста против стрельбы в чернокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин.

Изначально миллиардер назвал случившееся «большим неуважением» и намекнул, что может перестать вкладывать деньги в клуб.

«Я поразмыслил над этим вопросом и хочу искренне извиниться перед всеми, кто мог почувствовать или подумать, что я не замечаю глубинных целей движения Black Lives Matter. Это не так.

В нашем обществе много несправедливости, это требует структурных изменений, и я искренне хотел бы видеть эти изменения как лично, так и в обществе в целом. Мне было обидно, поскольку нынешняя ситуация с коронавирусом – палка о двух концах: мы боремся с вирусом, пытаясь найти способ обеспечить людей работой.

Мы приложили огромные усилия, и я был удивлен отменой игры. Кажется, то, как я выразил свою боль за людей, которые пошли на жертвы, чтобы поддержать нас, было чрезмерным.

Намерения игроков, вероятно, были неправильно мной истолкованы. Они ощущают, что у них есть долг перед сообществом, и игроки действовали во имя великой цели. Я уважаю это», – сказал бизнесмен.

Также Хансен отметил, что извинился перед комиссионером МЛС Доном Гарбером, который подверг критике его высказывания.

Отметим, что доля чернокожего населения в штате Юта, где базируется , составляет около 1% и является одной из самых низких в США.

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