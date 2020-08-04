Экс-агент Гризманна: «Антуан хотел уйти из «Барсы», но Куман убедил его остаться»

Эрик Олатс, бывший агент форварда «Барселоны» , рассказал, что игрок планировал уйти из каталонского клуба этим летом.

«Перед катастрофой в матче с «Баварией» Антуан хотел одного – уйти. Он чувствовал, что больше не входит в планы «Барселоны», что больше так продолжаться не может. Он всерьез думал об уходе.

Затем произошло то, что произошло. Разговор с Куманом убедил его, что Антуан входит в его планы, а сам тренер считает его важным игроком команды в будущем», – приводит слова Олатса Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

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