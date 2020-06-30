«МЮ» ведет переговоры по трансферу Грилиша. «Астон Вилла» хочет 75 млн фунтов

Полузащитник «Астон Виллы» по-прежнему может перейти в .

По информации Daily Mail, манкунианцы поддерживают контакт с бирмингемцами касательно возможно трансфера хавбека.

Отмечается, что 24-летний англичанин готов к переходу в «Ман Юнайтед», который в предстоящем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Предполагается, что не будет препятствовать уходу Грилиша в случае предложения, которое их устроит. Бирмингемцы оценивают своего капитана в 75 миллионов фунтов (около 83,7 миллионов евро – прим. Sports.ru).

Daily Mail подчеркивает, что «МЮ» сосредоточился на трансфере Грилиша после неудачи с подписанием вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.