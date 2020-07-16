«Ман Сити» показал третью форму на сезон-2020/21. Она вдохновлена музыкой Манчестера

«Манчестер Сити» представил третью форму на сезон-2020/21.

Как сообщает пресс-служба клуба, комплект вдохновлен музыкальным наследием Манчестера, а также миром моды, который окружает город. На создателей формы влияли как тенденции, популярные в 1960-е годы среди молодежи, так и то, что было популярным в 1990-е.

«Перед созданием третьего комплекта формы мы обратили внимание на то культурное влияние, которое Манчестер оказывает на весь мир. Манчестер – город, о котором знают везде благодаря футболу и музыке. Поэтому специально для этого комплекта мы разработали уникальный узор.

Для дизайна мы использовали розу и три реки с герба клуба, чтобы создать эту уникальную футболку на стыке футбола, музыки и моды», – сказал Дэвид Бремонд, глава отдела по управлению продуктовой линейкой .

Чтобы поддержать выпуск формы, в фотосессии приняли участие Джо Донован и Том Огден из группы Blossoms. Они являются болельщиками «горожан».

Отметим, что в презентации участвовал украинский защитник «Ман Сити» Александр Зинченко.

Фото: сайт «Манчестер Сити»