Тедеско будет руководить «Спартаком» в матче с «Локо». Он пропустил 2 игры из-за болезни

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Андреас Хинкель Доменико Тедеско Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско будет руководить командой в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива».

Немецкий специалист прибыл на «Открытие Арену» вместе со «Спартаком» и будет находиться на бровке, сообщает журналист «Р-Спорт» Сергей Астахов.

Напомним, что тренер пропустил две предыдущих игры красно-белых в РПЛ из-за ангины.

В матче с «Ахматом» команда добилась победы (2:0), а с «Уфой» сыграла вничью (1:1). В обоих играх «Спартаком» руководил ассистент Тедеско Андреас Хинкель.

Московское дерби начнется в 19:00 по столичному времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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