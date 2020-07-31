Тедеско будет руководить «Спартаком» в матче с «Локо». Он пропустил 2 игры из-за болезни

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско будет руководить командой в матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива».
Немецкий специалист прибыл на «Открытие Арену» вместе со «Спартаком» и будет находиться на бровке, сообщает журналист «Р-Спорт» Сергей Астахов.
Напомним, что тренер пропустил две предыдущих игры красно-белых в РПЛ из-за ангины.
В матче с «Ахматом» команда добилась победы (2:0), а с «Уфой» сыграла вничью (1:1). В обоих играх «Спартаком» руководил ассистент Тедеско Андреас Хинкель.
Московское дерби начнется в 19:00 по столичному времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.
Доменико Тедеско приехал с командой. Сегодня @fcsm_official сыграет под руководством своего главного тренера#СпартакЛокомотив pic.twitter.com/afEZFLno3P— Сергей Астахов (@SAstahov) August 23, 2020