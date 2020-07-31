Конов о Влашиче в «Зените»: «Фернандеса ЦСКА не отпустил за 30-35 млн евро. Никола еще дороже»

Журналист Василий Конов высказался по поводу слухов об интересе к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

«По поводу Влашича в «Зените». Уверен, что любой клуб в РПЛ был бы счастлив иметь такого футболиста в составе.

В прошлом году ЦСКА не отпустил в «Зенит» Фернандеса за 30-35 миллионов евро.

Влашич, уверен, не может стоить меньше, а с учетом статуса прямого конкурента / позиции / возраста / спроса, вероятно, будет даже дороже Марио.

У меня большие сомнения, что у «Зенита» есть деньги на такой трансфер прямо сейчас, и, что не менее важно, ЦСКА просто незачем отпускать лидера внутри в момент активного строительства новой команды», – написал Конов в своем телеграм-канале.

«Зенит» и без Ракицкого закрыл ЦСКА. А победить помог элитный стандарт