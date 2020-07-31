Томас Мюллер: «Бавария» хочет стать королями Европы»

Нападающий «Баварии» поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против .

Мюнхенский клуб в случае победы оформит требл, выиграв в течение сезона, помимо ЛЧ, чемпионат и .

«Шанс добиться этого исторического достижения невероятно мотивирует. Мы можем за относительно небольшой промежуток времени во второй раз оформить требл (три главных трофея клуб уже брал в 2013-м году – прим. Sports.ru). Для многих в нашей команде это будет первый требл в карьере.

У «ПСЖ» есть выдающиеся в индивидуальном плане футболисты, а самое главное – они стали опытнее.

В мире нет ни одной команды, которую можно было бы со стопроцентным результатом держать на дистанции от собственных ворот. Даже несмотря на то, что мы всегда к этому стремимся.

Конечно, мы чувствуем огромную уверенность в себе. Теперь мы должны надеть корону и с блеском отправиться в отпуск. Это будет классный финал с двумя великими командами.

Победа в Лиге чемпионов – невероятный стимул. Мы хотим стать королями Европы!» – заявил Мюллер.

Матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится сегодня. На Sports.ru будет доступна видеотрансляция, также мы проведем текстовый онлайн. Начало – в 22:00 по московскому времени.