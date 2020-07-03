«Бавария» тренирует послематчевые пенальти перед финалом с «ПСЖ». Их могут пробить Левандовски, Мюллер, Нойер, Горетцка, Киммих, Алаба и Перишич

«Бавария» продолжает подготовку к финальному матчу чемпионов против .

Во время последней тренировки мюнхенцы, в частности, отрабатывали 11-метровые – на случай, если основное и дополнительное время игры закончится вничью.

По данным Bild, первым у «Баварии» в послематчевой серии будет бить форвард . Также к «точке» точно подойдет нападающий Томас Мюллер.

Среди кандидатов на исполнение пенальти также вратарь , полузащитники Леон Горетцка, Иван Перишич, защитники Йозуа Киммих и Давид Алаба.

Матч «ПСЖ» – состоится в воскресенье в Лиссабоне, начало – в 22:00 по московскому времени.

Кейлор Навас и Боатенг могут сыграть в финале ЛЧ. Они восстановились от травм