Моуринью о «Золотом мяче»: «Мбаппе не следует рассматривать как претендента на победу, если он не выиграет ЛЧ»

Теги ПСЖ Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция Тоттенхэм Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает командные достижения важным критерием для получения «Золотого мяча».

«Думаю, нельзя давать «Золотой мяч» игроку, чья команда не является успешной. Если бы я выбирал победителей «Золотого мяча», то вручал бы награду только тем, кто достиг чего-то вместе с командой.

Как по мне, если Мбаппе не выиграет Лигу чемпионов, его не следует рассматривать [как претендента на победу]. Но это лишь мнение человека, который является командным человеком и тренером. Команда всегда важнее.

Честно говоря, я смотрю на Мбаппе и вижу командного игрока. Полагаю, он не думает о «Золотом мяче», он сфокусирован на добавлении Лиги чемпионов в свой невероятный профайл», – сказал португальский специалист в интервью DAZN.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в финале Лиги чемпионов в воскресенье, 23 августа.

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

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