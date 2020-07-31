Фернанду Сантуш: «В 39 лет Роналду еще будет играть на высоком уровне, если ничего не случится»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о форварде .

– Вы продлили контракт со сборной до 2024 года. В это время Криштиану Роналду будет 39 лет. Его уже не будет в сборной?

– Еще не думал об этом. Все будет зависеть в основном от него, конечно, как он себя будет чувствовать. Если Роналду будет в прежних кондициях, то он будет в команде. Безусловно. Важно, в каком он будет состоянии не только в физическом плане, но и в ментальном.

– Тому Брэди, квотербеку «Тампы», 43 года. Он признался, что намерен играть до 50 лет. Он, как и Роналду, всегда стремится к совершенству, будь то на тренировках, отдыхе или в питании. Могут ли такие игроки выходить за рамки не только качества выступлений, но и долголетия?

– Считаю, что если ничего сверхъестественного не случится, то Криштиану к 39 годам еще будет играть на высоком уровне. Возможно, с регулированием тренировок. Теперь игроки не только достигают мирового лидерства в уровне своих выступлений, но и способны сохранять этот уровень на протяжении многих лет, чего, возможно, никогда не случалось прежде. Это удивительно.

Роналду будет 50 лет, и он по-прежнему захочет играть на пляже и побеждать, – заявил Сантуш.