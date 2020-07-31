Магуайр про 1:2 с «Севильей»: «Лучшая команда проиграла. «МЮ» заслужил пройти в финал»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал результат матча 1/2 финала Лиги Европы с «Севильей» (1:2).

«Это непросто, парни опустошены. Мы создали множество моментов. Лучшая команда проиграла. Они наказали нас за упущенные моменты. Честно говоря, моментов у них было немного.

Мы пропустили с двух навесов, что не очень хорошо. Мы отдали все силы и заслужили победу, заслужили пройти дальше. В третий раз в этом году мы проиграли в полуфинале.

У нас хорошая команда. Поражения недопустимы, полуфиналы неприемлемы. Прогресс, которого мы добились в этом сезоне, значителен. «Севилья» была хороша, в другой день мы могли бы обыграть их.

В ближайшее время мы возьмем трофей. Скоро это произойдет», – сказал Магуайр.

«МЮ» не выиграл ни одного трофея с 2017 года

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