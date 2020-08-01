«МЮ» не может согласовать зарплату Санчо и комиссию его агентам. Сторона игрока приостановила переговоры

Стало известно, почему не может закрыть сделку по полузащитнику дортмундской .

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, английский клуб не может согласовать условия личного контракта с игроком и размер комиссии, которую получат его агенты. Поэтому представители Санчо поставили сделку на паузу.

Несмотря на возникшие трудности, «Юнайтед» тверд в намерении подписать 20-летнего хавбека этим летом.

«Боруссия» разрешила манкунианцам вести переговоры с футболистом и его представителями. При этом контакты между клубами ограничены из-за того, что «МЮ» не удается договориться с игроком.

Ранее сообщалось, что альтернативой англичанину может стать полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.