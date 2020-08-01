«МЮ» не может согласовать зарплату Санчо и комиссию его агентам. Сторона игрока приостановила переговоры

Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» не может закрыть сделку по полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.
Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, английский клуб не может согласовать условия личного контракта с игроком и размер комиссии, которую получат его агенты. Поэтому представители Санчо поставили сделку на паузу.
Несмотря на возникшие трудности, «Юнайтед» тверд в намерении подписать 20-летнего хавбека этим летом.
«Боруссия» разрешила манкунианцам вести переговоры с футболистом и его представителями. При этом контакты между клубами ограничены из-за того, что «МЮ» не удается договориться с игроком.
Ранее сообщалось, что альтернативой англичанину может стать полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.