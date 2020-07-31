Дуглас Коста – альтернатива Санчо для «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой.
Клуб из Манчестера хочет приобрести вингера в это трансферное окно, и Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» остается главной целью англичан.
Однако 29-летний Коста – один из вариантов «МЮ» на случай, если переход Санчо не состоится.
Скауты «Манчестер Юнайтед» пристально следили за игрой бразильца по ходу сезона.
Контракт Дугласа Косты с «Юве» рассчитан до 2022 года. В Серии А-2019/20 игрок забил один гол и сделал 5 ассистов в 23 матчах.