Дуглас Коста – альтернатива Санчо для «МЮ»

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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ювентуса» Дугласом Костой.

Клуб из Манчестера хочет приобрести вингера в это трансферное окно, и Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» остается главной целью англичан.

Однако 29-летний Коста – один из вариантов «МЮ» на случай, если переход Санчо не состоится.

Скауты «Манчестер Юнайтед» пристально следили за игрой бразильца по ходу сезона.

Контракт Дугласа Косты с «Юве» рассчитан до 2022 года. В Серии А-2019/20 игрок забил один гол и сделал 5 ассистов в 23 матчах.

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