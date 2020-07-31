Дуглас Коста – альтернатива Санчо для «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником Дугласом Костой.

Клуб из Манчестера хочет приобрести вингера в это трансферное окно, и из дортмундской остается главной целью англичан.

Однако 29-летний Коста – один из вариантов «МЮ» на случай, если переход Санчо не состоится.

Скауты пристально следили за игрой бразильца по ходу сезона.

Контракт с «Юве» рассчитан до 2022 года. В Серии А-2019/20 игрок забил один гол и сделал 5 ассистов в 23 матчах.