Николич про 1:1 с «Уралом»: «Это школа для нас. Семь очков после трех матчей – неплохо»

Главный тренер поделился мнением о матче 3-го тура с (1:1).

– Матч был тяжелым. Мы контролировали игру, владели мячом под 70% времени, создали много моментов, но пропустили с первого же удара в створ. Так бывает, это школа для нас. На поле нужно больше энергии. Но мы не проиграли и набрали одно очко. Семь очков после трех матчей – это неплохо. Следующий матч – дерби со «Спартаком».

– Вы еще в прошлом сезоне говорили, что у нападающих проблемы с реализацией. Как с этим бороться?

– В чемпионате России самое важное – забивать первым. Если мы забьем, мы не проиграем. Но бывают и такие матчи, как сегодня. Я доволен игрой и недоволен результатом. Мы играли не так энергично, как это требуется для реализации моментов и победы.

– Преимущество по угловым 14:1. Довольны стандартами?

– У нас были моменты на угловых – у Мурило, Смолова. Нужно забивать, – отметил Николич.

«Локо» загубил два гипермомента и получил в свои. Забил парень, который 3 года назад проектировал мосты