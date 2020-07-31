Мбаппе о ЛЧ: «Матч «ПСЖ» – «Лион» придал бы особый шарм финалу»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов.
«Конечно, я бы предпочел встретиться с «Лионом», французским клубом. Если мы сами не будем ценить Лигу 1, то кто будет?
Если придется играть с «Баварией» – окей, но матч «ПСЖ» – «Лион» придал бы особый шарм финалу», – сказал Мбаппе в интервью RTL.
Полуфинал «Бавария» – «Лион» пройдет сегодня, финальный матч – в воскресенье.
«ПСЖ» все-таки добрался до финала – как и мечтали шейхи. Спустя 9 лет и 3 миллиарда евро