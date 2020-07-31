Мбаппе о ЛЧ: «Матч «ПСЖ» – «Лион» придал бы особый шарм финалу»

Теги Бавария Лион ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Лиги чемпионов.

«Конечно, я бы предпочел встретиться с «Лионом», французским клубом. Если мы сами не будем ценить Лигу 1, то кто будет?

Если придется играть с «Баварией» – окей, но матч «ПСЖ» – «Лион» придал бы особый шарм финалу», – сказал Мбаппе в интервью RTL.

Полуфинал «Бавария» – «Лион» пройдет сегодня, финальный матч – в воскресенье.

«ПСЖ» все-таки добрался до финала – как и мечтали шейхи. Спустя 9 лет и 3 миллиарда евро

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