Мбаппе о ЛЧ: «Матч «ПСЖ» – «Лион» придал бы особый шарм финалу»

Форвард «ПСЖ» рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале чемпионов.

«Конечно, я бы предпочел встретиться с , французским клубом. Если мы сами не будем ценить Лигу 1, то кто будет?

Если придется играть с «Баварией» – окей, но матч – «Лион» придал бы особый шарм финалу», – сказал Мбаппе в интервью RTL.

Полуфинал – «Лион» пройдет сегодня, финальный матч – в воскресенье.

«ПСЖ» все-таки добрался до финала – как и мечтали шейхи. Спустя 9 лет и 3 миллиарда евро