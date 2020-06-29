Агент Бускетса и Роберто считает, что они останутся в «Барселоне»

Хосеп Мария Оробитг, агент игроков «Барселоны» и , заявил, что ему ничего неизвестно о возможных планах клуба расстаться с футболистами.

По его словам в эфире Cadena Cope, никто из руководства «Барсы» не сообщал ему, что Бускетс и Роберто будут выставлены на трансфер.

По мнению Оробитга, оба игрока продолжат выступать за каталонцев в следующем сезоне.

Контракт Роберто рассчитан до июня 2022 года, Бускетса — до июня 2023-го.

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